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"Боруссия" победила ПСЖ и стала первым финалистом ЛЧ

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Футболисты немецкой "Боруссии" (Дортмунд) со счетом 1:0 обыграли в гостях французский "Пари Сен-Жермен" в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА.

На 50-й минуте ворота ПСЖ поразил Матс Хуммельс.

В первом матче, в Дортмунде, также победила "Боруссия". В результате она стала первым финалистом турнира.

В финале "Боруссия" сыграет с победителем пары "Реал" (Испания) – "Бавария" (Германия). Эти команды ответный матч 1/2 финала проведут в Мадриде 8 мая. Первая встреча, в Мюнхене, завершилась со счетом 2:2.

Финал ЛЧ в нынешнем сезоне пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли" 1 июня.

Лига чемпионоа-2023/24 в последний раз проходит по нынешней схеме. Со следующего сезона будет задействована новая формула, согласно которой все 36 клубов будут объединены в общую таблицу. Каждая команда проведет по 10 матчей (пять дома + пять в гостях) против разных соперников. Восемь лучших команд автоматически выходят в 1/8 финала, оставшиеся путевки в формате плей-офф разыграют клубы, занявшие места с 9-е по 24-е.

футбол Лига чемпионов УЕФА
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