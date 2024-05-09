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Хоккейная сборная России в Туле крупно обыграла сборную Белоруссии

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Национальная команда по хоккею "Россия 25" обыграла сборную Белоруссии со счетом 6:2 в товарищеском матче, прошедшем в Туле в четверг.

В составе россиян шайбы забросили Максим Джиошвили (8-я минута), Василий Глотов (25), Иван Выдренков (37), Максим Соркин (46), Сергей Толчинский (46) и Прохор Полтапов (51). У белорусов отличились Вадим Мороз (9) и Виталий Пинчук (12).

Ранее команда России, составленная из игроков не старше 25 лет, под руководством Романа Ротенберга одержала победы в Астане над сборными Казахстана (1:0) и Белоруссии (6:0) и в Омске вновь над Белоруссией (4:0).

Россияне и белорусы проведут еще один матч 11 мая. Игра между командами состоится в Минске.
Как сообщалось, с 2022 года сборные России и Белоруссии отстранены Международной федерацией хоккея от участия в турнирах, проводимых под эгидой этой организации.

Хоккей сборная России Белоруссия
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