Никулин заменит Исламова в бою с Букиным на турнире Ural FC 7

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Боец Тимур Никулин заменит Ибрагима Исламова в поединке с россиянином Яковым Букиным на турнире Ural FC 7.

Турнир пройдет 23 мая в Тольятти, поединок по правилам К1 в полусреднем весе между Никулиным и Букиным будет со-главным.

Никулин владеет поясами Hardcore Boxing и Hype Reality. По ходу карьеры Никулин встречался с такими соперниками, как Исламов, Лендруш Акопян, Владислав Ковалев, Хамзат Куриев, Дмитрий Бикрев, Шовхал Чурчаев, Джефф Монсон, Эмиль Новрузов и многими другими.

Букин проводил поединки в соревнованиях "Наше дело", Хайп FC, RUH и дрался с такими соперникми, как Ислам Кадиев, Андрей Ефимов, Арби Эмиев, Дастан Бекен и другими.

Возглавит шоу Ural FC 7 поединок по правилам ММА в среднем весе между белорусом Владиславом Ковалёвым по прозвищу "Белаз" и бразильцем Дугласом Рибейро.

Турнир Ural FC 7 приурочен к празднованию Дня химика, профессионального праздника работников химической и нефтехимической промышленности.