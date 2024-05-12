Деррик Льюис нокаутировал Родриго Насименто в главном поединке турнира UFC

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Американский боец смешанного стиля Деррик Льюис одержал победу над бразильцем Родриго Насименто на турнире UFC в Лас-Вегасе.

Поединок тяжеловесов завершился в третьем раунде, когда представитель США нокаутировал соперника.

Бой проходил со статусом главного события турнира.

39-летний Льюис выиграл 28 поединков в своей карьере в смешанных единоборствах, потерпев 12 поражений. 31-летний Насименто проиграл второй бой, выиграв 11.