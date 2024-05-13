Даниил Медведев вышел в четвертый круг турнира Masters в Риме

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил серба Хамада Медьедовича в матче третьего круга турнира категории Masters в Риме.

Результат противостояния – 7:6 (7:5), 2:6, 7:5 в пользу россиянина, в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов занимающего четвертое место. Медьедович – 121-я ракетка мира.

Следующим соперником россиянина будет 16-я ракетка мира американец Томми Пол.

Медведев – действующий победитель турнира.