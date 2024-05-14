"Зенит" подпишет новый контракт с Семаком 25 мая

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Председатель совета директоров "Зенита" Елена Илюхина анонсировала, что соглашение с главным тренером команды Сергеем Семаком будет продлено в дату образования футбольного клуба.

"Новый 5-летний контракт с Сергеем Семаком будет подписан 25 мая, в день 99-летия "Зенита". Достигнута договоренность с руководством клуба о повышении суммы контракта главного тренера, а также тренерского штаба, и ключевых игроков, внесших существенный вклад в результаты команды за предыдущие пять лет и завоевание второй звезды "Зенита", - приводит слова Илюхиной пресс-служба "Зенита".

Экс-игрок "Зенита", ЦСКА, "Рубин", "Пари Сен-Жермен" 48-летний Семак возглавил петербургскую команду в 2018 году. Под его руководством она пять раз выиграла чемпионат России, четыре раза – Суперкубок, один раз – Кубок России.