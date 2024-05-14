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Чемпион мира Варан покинет МЮ по окончании сезона

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Французский футболист Рафаэль Варан покинет "Манчестер Юнайтед" после завершения сезона-2023/24, сообщается на сайте английского клуба.

Его уход связан с истечением срока его контракта, продлеваться который не будет. Соглашение действует до 1 июля нынешнего года.

31-летний защитник перешел в МЮ из испанского "Реала" в августе 2021 года. В составе английской команды он выиграл Кубок английской лиги. До перехода в английский клуб Варан выиграл со сборной Франции чемпионат мира-2018 в России и завоевал многочисленные титулы с "Реалом" - как в Испании, так и еврокубках, а также клубных чемпионатах мира.

В составе МЮ Варан проведет еще несколько матчей, включая финал Кубка Англии против "Манчестер Сити" 25 мая.

Манчестер Юнайтед футбол Рафаэль Варан
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