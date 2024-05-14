Роман Костомаров допустил, что пробежит полумарафон в следующем году

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, перенесший ампутации конечностей, допустил, что попробует свои силы в полумарафонском забеге.

Об этом Костомаров заявил журналистам на презентации международного полумарафона One Run ("ЗаБег.РФ"), который пройдет 19 мая на трех континентах.

"Это мероприятие международного масштаба – это очень здорово. Мне кажется, что спорт должен объединить все страны и помогать развитию дружбы всех стран. Я всех поздравляю с этим замечательным праздником, который в скором времени пройдет. С удовольствием принял бы участие в нем как атлет, но.. Может быть, через годик", - сказал Костомаров.

"Конечно же, такие спортивные мероприятия и спортивные инициативы я всегда поддерживаю и всегда принимаю в них участие, поскольку я сам спортсмен, пусть и фигурист, но любой вид спорта не обходится без бега. Это основа, это фундамент для любого спортсмена. Бег делает тебя сильнее, профессиональнее, выносливее – без этой дисциплины не обойтись. Бег – это самая популярная дисциплина в легкой атлетике. Я тоже всегда обожал бегать, любил даже длинные дистанции на выносливость, потому что это дает тебе силы и выносливость для твоих программ – после их катать легче", - отметил он.

Помимо России, забег пройдет в 16 странах: Китае, Бразилии, Египте, Сербии, Белоруссии, Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Камеруне, Непале, Киргизии, Армении, Пакистане, Таджикистане и Узбекистане.

В январе 2023 года стало известно о том, что Костомаров попал в реанимацию. Сообщалось о его тяжелом состоянии и о том, что он введен в медикаментозную кому. В результате спортсмен частично потерял конечности.

Костомаров выступал в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой. Вместе они выиграли золото Олимпийских игр-2006, дважды стали чемпионами мира, по три раза – чемпионами Европы и России.