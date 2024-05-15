Футболист Второй лиги забил гол ударом с центра поля на первой секунде

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В матче Второй лиги первенства России между дзержинским "Химиком" и пятигорской командой "Машук-КМВ" состоялся один из самых быстрых голов в истории футбола.

Полузащитник пятигорцев Николай Иванов решил пробить по воротам соперника сразу же после стартового свистка. За две секунд мяч долетел до ворот "Химика", вратарь дзержинского клуба Никита Шулькин не смог отразить этот удар.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу клуба "Машук-КМВ", половину матча отыгравшего в меньшинстве из-за удаления одного из игроков в его составе.

В качестве самого быстрого гола справочники указывают на точный удар футболиста английского "Кройдона" Райана Холла. Его гол состоялся через 2,31 секунды после стартового свистка.