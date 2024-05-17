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Российский боксер Егоров оценил 50 на 50 шансы Фьюри и Усика на победу

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Российский боксер Алексей Егоров не смог выделить фаворита в поединке между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

"Сложно давать какие-то прогнозы на бой между Фьюри и Усиком. Тут шансы действительно 50 на 50. Очевидно, что бой будет тяжелым для каждого из них. Наверное, все-таки буду болеть за Усика. Фьюри огромный, корявый и неудобный. Хотя думаю, Усик сможет подстроиться под соперника. Вопрос - как. Повторюсь, шансы 50 на 50", - сказал Егоров "Интерфаксу".

Поединок пройдет в Саудовской Аравии 18 мая.

Сам Егоров 7 июня в Москве проведет бой за пояс WBA International в первом тяжелом весе с американцем Брэндоном Глэнтоном.

бокс Алексей Егоров Брэндон Глэнтон Александр Усик Тайсон Фьюри
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