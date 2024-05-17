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Аллегри уволен с поста главного тренера "Ювентуса"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Итальянский "Ювентус" объявил об отставке Массимилиано Аллегри с поста главного тренера команды.

На сайте клуба уточняется, что отставка связана с поведением тренера во время финального матча Кубка Италии с "Аталантой" (1:0) . В компенсированное ко второму тайму время Аллегри был удален, а по окончании игры в агрессивной манере общался с руководством клуба.

В своем заявлении "Ювентус" назвал поведение Аллегри несовместимым с клубными ценностями.

Под руководством 56-летнего Аллегри "Ювентус" по пять раз выиграл чемпионат и Кубок Италии, два раза - Суперкубок Италии.

Ювентус Массимилиано Аллегри футбол
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