Пять голов Кассьеры принесли "Зениту" победу над "Ахматом" в РПЛ

Фото: ФК "Зенит"/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" со счетом 5:1 разгромил грозненский "Ахматом" в гостевом матче 29-го тура чемпионата России.

Все пять голов в составе "Зенита" провёл Матео Кассьера - на 4-й, 9-й, 44-й, 47-й, 51-й минутах.

Единственный мяч хозяев забил Мохамед Конате (11-я минута).

Таким образом по итогам предпоследнего тура "Зенит" набирает 54 очка и занимает второе место в турнирной таблице, снова обойдя "Краснодар" (53 очка).

Лидирует московское "Динамо" с 56 очками.

В 30-м туре "Зенит" примет "Ростов", а "Краснодар" сыграет с "Динамо". Для чемпионства москвичам достаточно сыграть вничью в Краснодаре.

"Зениту", чтобы обойти "Динамо" по очкам, необходимо выиграть дома у "Ростова", а москвичи должны проиграть "Краснодару". В случае равенства очков "Динамо" будет выше по личным встречам.

"Краснодар" также сохраняет шансы на чемпионство: ему нужно будет обыграть "Динамо" и надеяться, что "Зенит" не обыграет "Ростов". При равенстве очков "Краснодар" будет выше "Динамо" по личным встречам.

У "Ахмата" остается 35 очков - 10-е место.