Немецкий футболист Тони Кроос завершит карьеру после Евро-2024

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Полузащитник "Реала" и сборной Германии Тони Кроос завершит выступления в профессиональном футболе после чемпионата Европы-2024. Об этом говорится в заявлении испанского клуба.

Клуб выразил свою благодарность "игроку, который войдет в историю "Реала" как один из величайших легенд нашего клуба и международного футбола".



34-летний Тони Кроос перешел в "Реал" в 2014 году. За десять сезонов в составе мадридской команды он выиграл 22 титула в 463 матчах: футболист по четыре раза становился победителем Лиги чемпионов УЕФА, Суперкубка УЕФА, чемпионата и Суперкубка Испании, пять раз – клубного чемпионата мира, один раз – Кубка Испании. Он – чемпион мира-2024 в составе сборной Германии.

До перехода в "Реал" Кроос играл в "Баварии", с которой по три раза выиграл чемпионат и Кубок Германии, два разы – Суперкубок Германии, по разу – Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ.

Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.