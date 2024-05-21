Почти треть федераций шахмат, футбола, хоккея и бокса в РФ зарегистрированы в последние 5 лет

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Больше 1 800 федераций шахмат, футбола, хоккея и бокса зарегистрированы в РФ на конец мая 2024 года, почти треть из них была создана за последние пять лет, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

На данный момент зарегистрировано более 230 шахматных федераций, более 650 федераций бокса, более 570 - футбола и 340 - хоккея. У всех федераций наблюдается прирост за последние пять лет, кроме хоккея: скорость появления новых федераций по хоккею за последние пять лет упала по сравнению с предыдущей пятилеткой.

Примечательно, что примерно 10% всех федераций существуют более 25 лет, многие из них со времен СССР. Самые старые действующие федерации по шахматам - РСОО "Федерация шахмат Калининградской области" (зарегистрирована 16 февраля 1984 года) и ДРОО "Федерация шахмат" (Махачкала, зарегистрирована 21 сентября 1990 года).

Практически каждый год регистрировались несколько шахматных федераций. Исключение - 1993 год, когда была зарегистрирована РСОО "Федерация шахмат Москвы" и 1995 год, когда была зарегистрирована СРОО "Саратовская областная шахматная федерация". В 1994 году было зарегистрировано две шахматных федерации - Общероссийская общественная организация "Федерация шахмат России" и ОО "Федерация шахмат города Краснодара". Кстати, Краснодарский край держит первое место по числу шахматных федераций в регионе - их 17. На одну федерацию меньше в Тюменской области (включая ХМАО и ЯНАО) - 16, а Москва замыкает тройку с 14 действующими шахматными федерациями. Причем именно "Федераций шахмат Москвы" две: уже упомянутое РСОО и одноименное РОО, зарегистрированное в сентябре 2018 года.

Шахматы и хоккей долгое время были в Советском Союзе игровыми видами спорта, где занятое второе место считалось серьезной неудачей. Шахматная федерация СССР, шахматные федерации республик Советского Союза, многочисленные шахматные клубы - городские, сельские, спортивных обществ - создавали и поддерживали тот феномен, который назывался "советская шахматная школа".

В настоящее время наблюдается возрождение интереса к отечественным шахматам как на профессиональном, так и на любительском уровне: проводится все больше турниров, открываются школы и кружки онлайн и оффлайн, создаются новые федерации.

Вид спорта Общее число действующих федераций Существуют более 25 лет Существуют более 10 лет Существуют более 5 лет Существуют менее 5 лет Бокс 657 29 275 171 182 Футбол 573 76 211 129 157 Хоккей 340 22 121 105 92 Шахматы 232 21 94 49 68

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