Владислав Ковалев и Дуглас Рибейро показали одинаковый вес перед боем на Ural FC 7

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В преддверии турнира Ural FC 7, который пройдет 23 мая в Тольятти, состоялась медийная процедура взвешивания всех участников шоу.

Возглавит турнир поединок по правилам ММА между Владиславом Ковалевым и бразильцем Дугласом Рибейро. Оба спортсмена показали одинаковый вес - 84,4 кг.

"Я знаю, что хочет зритель – хлеба и зрелище. И завтра я в очередной раз это подарю болельщикам. Я готов драться и показывать красоту как в стойке, так и в борьбе. Многие говорят, что Рибейро дерется в стойке. Но мало, кто вникал, что он хорошо защищается от борьбы. 23 мая будет серьезная разборка", - приводят слова Ковалева организаторы соревнования.

В со-главном событии турнира Ural FC 7 состоится бой по К1 между Тимуром Никулиным и Яковым Букиным. Вес Букина составил 81 кг, а вышедшего на поединок на коротком уведомлении Никулина – 83 кг.

"Спасибо Тимуру за то, что вышел на коротком уведомлении/ Я буду краток. Завтра, 23 мая, вы забудете о всей мирской суете и насладитесь эмоциями. Со своей стороны могу гарантировать, что поспособствую этому", - сказал Букин.

"Завтра не моргайте и увидите всё самое лучшее. Нет никаких проблем в правилах. Я же у Камила Гаджиева и по ММА выступал, так что и по К1 сейчас подерусь. Мне предложили такой вариант, и я ответил: "Газ". Да, для меня родная стихия – это бокс, но и сейчас будет нормально – хочу выйти и отключить его", - отметил Никулин.

Экс-чемпион Hardcore FC Ковалев выступит в лиге Ural FC в третий раз. В декабре 2023 года боец техническим нокаутом во втором раунде победил бразильца Велла Оливейру в поединке по правилам ММА, а в марте текущего года бой по правилам бокса в ММА-перчатках с участием Белаза и Вячеслава Василевского возглавил шоу Ural FC 6. Тогда победа досталась Василевскому раздельным решением судей, но команда Ковалева подала апелляцию, по итогам рассмотрения которой поединок был признан несостоявшимся.

Статистика известного по выступлениям на голых кулаках Ковалева в ММА составляет четыре победы и два поражения. На счету Рибейро — 13 побед и восемь поражений в ММА. В последнее время бразилец выступал в казахстанской лиге Naiza FC.