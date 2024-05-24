Гендиректор лиги Ural FC Габдуллин заявил, что доволен турниром в Тольятти

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Генеральный директор Ural FC Радмир Габдуллин заявил, что удовлетворен итогами прошедшего в Тольятти турнира Ural FC 7.

"Я очень доволен, как отработала наша команда, спортсмены и судейский корпус. Благодарю всех волонтеров. Внутри арены атмосфера была драйвовая, культурная и выдержанная. То, насколько ждали Тольятти и вся Самарская область наш турнир, можно было понять сразу на входе. Огромные очереди, пробки", - приводит слова Габдуллина пресс-служба Ural FC.

"Хочу отметить, что не было ни одного спорного судейского решения. В последнем поединке рефери между Ковалевым и Рибейро тоже отработал правильно. Он остановил бой, согласно регламенту. Не было активной защиты, а значит остановка верная", - подчеркнул руководитель организации.

"Что касается следующего турнира, то мы сейчас ведем переговоры с нашими стратегическими партнерами, чтобы определить локацию и дату следующего турнира. Матчмейкеры сейчас работают над составлением карда. В планах - середина июля в Кирове", - отметил он.

В главном поединке, как сообщалось, белорус Владислав Ковалев одолел бразильца Дугласа Рибейро.