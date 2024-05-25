"Динамо", "Зенит" и "Краснодар" на финишной прямой чемпионской гонки. Онлайн

За основу мы будем брать игру "Краснодар" - "Динамо", но внимательно будем следить и за динамикой других матчей, прежде всего - "Зенит" - "Ростов". Тем более, идет нешуточная борьба за выживание.

Здесь могут усложнить себе жизнь (кто - упасть в стыковую зону, а кто – вообще вылететь) несколько команд. 11-е место занимает «Урал», 12-е – «Оренбург» (по 30 очков), 13-е – «Факел», 14-е – «Пари НН» (по 29), 15-е – «Балтика» (26), 16-е – «Сочи» (23). «Сочи» уже лишился шансов сохранить прописку в РПЛ. Напрямую вылетают 15-16-е команды, в стыках с клубами Первой лиги будут играть клубы, занявшие 13-е и 14-е места.