"Динамо", "Зенит" и "Краснодар" на финишной прямой чемпионской гонки. Онлайн
В субботу проходит последний тур чемпионата России по футболу, на золото претендуют сразу три клуба
Для болельщиков "Динамо" организована смотровая площадка на домашней хоккейной арене в Москве
Половина таймов в матчах 30-го тура РПЛ позади, промежуточным лидером пока остается "Динамо".
В штрафной площади "Динамо" в игре с "Краснодаром" не просто жара, а чуть ли не сауна: после подачи с углового хозяева были близки к тому, чтобы поразить ворота москвичей. Точнее, были близки к тому, чтобы нанести опасный, потенциально результативный удар чуть ли не из вратарской. Пока же здесь 0:0 - счет, устраивающий "Динамо".
Тем временем, "Рубин" повел в матче с "Сочи" (автор гола - Мирлинд Доку). Турнирного значения игра не имеет
Футболисты "Динамо" чуть не забили сами себе. Но мяч от спины защитника москвичей отскочил все же не в ворота, а мимо них.
Сергеев ("Зенит") выходил один на один с вратарем "Ростова", но защитник ростовчан успел таки выбить мяч.
Пока очень сухо в матчах заключительного тура, голов больше нет.
"Балтика" пропускает от "Локомотива" (отличился Антон Миранчук), дела калининградской команды усугубляются.
"Факел" вышел вперед в матче с "Ахматом" - 1:0. Воронежская команда в онлайн-таблице поднимается с 13-го на 11-е место (32 очка), "Урал" опускается на 12-е (31), "Оренбург" - на 13-е (31). Гол забил Сергей Божин.
У "Динамо" было право на угловой, забить не удалось. Да и пробить, впрочем, тоже.
Не сказать, что на стадионе в Краснодаре полноценный аншлаг, видны и свободные места. Но выводы делать рано, ведь наверняка кто-то еще на подходе к арене.
Все, тур стартовал!
В последний раз "Динамо" выиграло чемпионат страны аж в 1976 году. Понятно, что это был чемпионат СССР. "Краснодар" вообще ничего из официальных турниров не выигрывал, что объяснимо: клуб появился только в 2008 году. В Премьер-лиге - с сезона-2011/12.
"Зенит" намерен потолкаться за чемпионство в таком составе:
Также сегодня играют: «Балтика» - «Локомотив», «Крылья Советов» - «Пари НН», «Оренбург» - «Спартак», «Рубин» - «Сочи», «Факел» - «Ахмат», ЦСКА – «Урал»
Вообще, с учетом того, что нас забанила УЕФА и мы лишились права играть в еврокубках, борьба за выживание конкретно сегодня считается едва ли не более престижным занятием, чем попытки занять эти ваши четвертые-пятые места.
За основу мы будем брать игру "Краснодар" - "Динамо", но внимательно будем следить и за динамикой других матчей, прежде всего - "Зенит" - "Ростов". Тем более, идет нешуточная борьба за выживание.
Здесь могут усложнить себе жизнь (кто - упасть в стыковую зону, а кто – вообще вылететь) несколько команд. 11-е место занимает «Урал», 12-е – «Оренбург» (по 30 очков), 13-е – «Факел», 14-е – «Пари НН» (по 29), 15-е – «Балтика» (26), 16-е – «Сочи» (23). «Сочи» уже лишился шансов сохранить прописку в РПЛ. Напрямую вылетают 15-16-е команды, в стыках с клубами Первой лиги будут играть клубы, занявшие 13-е и 14-е места.
Стартовый состав "Краснодара"
"Динамо" выйдет на игру с "Краснодаром" вот в таком составе
"Краснодару" для золота нужно будет обыграть "Динамо" и надеяться, что "Зенит" не обыграет "Ростов". При равенстве очков "Краснодар" будет выше "Динамо" по личным встречам.
"Зениту", чтобы обойти "Динамо" по очкам, необходимо выиграть дома у "Ростова", а москвичи должны проиграть "Краснодару". В случае равенства очков "Динамо" будет выше по личным встречам.
Для чемпионства москвичам достаточно сыграть вничью в Краснодаре.
В 30-м туре "Краснодар" сыграет дома с "Динамо", а "Зенит" примет "Ростов".
Итак, тройка лидеров-претендентов выглядит так: 1."Динамо" - 56 очков, 2."Зенит" - 54, 3."Краснодар" - 53.
Добрый день, уважаемые любители футбола! Сегодня завершается программа чемпионата России по футболу. В 16:30 по московскому времени одновременно стартуют восемь матчей заключительного тура. К некоторым из них будет приковано особое внимание, ведь шансы на золотые медали сохраняют три клуба! Такое в нашем чемпионате уже было, но давно.