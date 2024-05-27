Вылетевший из РПЛ "Сочи" продлил контракт с экс-наставником сборной Испании

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Сочи" заключил новое соглашение с главным тренером команды Роберто Морено.

Контракт рассчитан до конца сезона-2026/27, сообщается на сайте клуба.

46-летний Морено возглавил "Сочи" в декабре этого года. Тогда команда занимала последнее, 16-е место в РПЛ. В десяти матчах из 13 "Сочи" сыграл без поражений, но это не спасло команду от вылета из элитного дивизиона.

Ранее Морено работал главным тренером в "Монако" (Франция), "Гранаде" (Испания), а также сборной Испании.