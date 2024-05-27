Поиск

Вратарь Сергей Песьяков перешел в "Крылья Советов"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" объявил о подписании контракта с экс-голкипером "Ростова" Сергеем Песьяковым.

"Футболист подписал контракт с самарским клубом и будет выступать за нашу команду в новом сезоне 24/25", - говорится в сообщении пресс-службы "Крыльев Советов".

Накануне стало известно, что 35-летний Песьяков покинул "Ростов", за который выступал с 2014 года. Также он играл за "Спартак", "Томь", "Анжи". В составе москвичей стал чемпионом России-2016/17.

Крылья Советов Ростов футбол Сергей Песьяков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Футболист "Баварии" Кейн стал обладателем "Золотой бутсы"

Футболист "Баварии" Кейн стал обладателем "Золотой бутсы"

Сборная Чехии выиграла чемпионат мира по хоккею

Сборная Чехии выиграла чемпионат мира по хоккею

Тюкавин признан лучшим футболистом РПЛ по итогам сезона

Шарль Леклер выиграл Гран-при Монако "Формулы-1"

Шарль Леклер выиграл Гран-при Монако "Формулы-1"

Рублев вышел во второй круг Roland Garros

Рублев вышел во второй круг Roland Garros

Швейцария победила Канаду и сыграет с Чехией в финале ЧМ по хоккею

"Зенит" продлил контракт с главным тренером команды Семаком

"Зенит" в шестой раз подряд стал чемпионом России по футболу

"Зенит" в шестой раз подряд стал чемпионом России по футболу

"Динамо", "Зенит" и "Краснодар" на финишной прямой чемпионской гонки. Онлайн

"Динамо", "Зенит" и "Краснодар" на финишной прямой чемпионской гонки. Онлайн

Олимпийский чемпион Михаил Григоренко перешел в ХК СКА

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });