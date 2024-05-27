Вратарь Сергей Песьяков перешел в "Крылья Советов"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" объявил о подписании контракта с экс-голкипером "Ростова" Сергеем Песьяковым.

"Футболист подписал контракт с самарским клубом и будет выступать за нашу команду в новом сезоне 24/25", - говорится в сообщении пресс-службы "Крыльев Советов".

Накануне стало известно, что 35-летний Песьяков покинул "Ростов", за который выступал с 2014 года. Также он играл за "Спартак", "Томь", "Анжи". В составе москвичей стал чемпионом России-2016/17.