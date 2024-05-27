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Боец Hardcore FC Абаев считает, что Зинаду далеко до уровня чемпиона WBA Бивола

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Боец Hardcore FC Алан Абаев поделился ожиданиями от поединка между ливийцем Маликом Зинадом и чемпионом WBA в полутяжелом весе россиянином Дмитрием Биволом.

СпортБетербиев заверил, что бой с Биволом обязательно состоится позжеЧитать подробнее

"Будем честны, это не тот поединок, который ждешь с таким предвкушением как бой Дмитрия Бивола с Артуром Бетербиевым, но в любом случае я буду смотреть этот турнир и поддерживать нашего соотечественника. Что могу сказать по Зинаду - это в принципе неплохой обученный боксер, но до того уровня, на котором находятся такие боксеры, как Бивол и Бетербиев, ему пока что не дотянуться", - сказал Абаев "Интерфаксу".

"При этом Зинад - это довольно хороший скальп в послужном списке Дмитрия Бивола, так как он является непобежденным боксером и довольно высоко котируется в мировых боксерских рейтингах. В общем, Биволу удачи, пусть бой пройдет без травм, и будем ждать даты переноса поединка с Бетербиевым", - отметил Абаев.

Противостояние Бивол - Зинад состоится 1 июня в Саудовской Аравии. Изначально на эту дату был запланирован бой Бивола против своего соотечественника Артура Бетербиева, но тот получил травму и поединок перенесли.

бокс Алан Абаев Дмитрий Бивол Артур Бетербиев Hardcore FC
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