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Сборная России по хоккею поднялась на второе место в рейтинге ИИХФ

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Сборная России по хоккею улучшила свои позиции в рейтинге ИИХФ, несмотря на запрет организации на ее участие в международных турнирах.

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Рейтинг обновлен после завершения в Чехии чемпионата мира-2024.

Пропустившая ЧМ национальная команда России с 4065 рейтинговыми баллами поднялась в третьего на второе место. В обратном направлении проследовала Финляндия (3955). Возглавляет рейтинг Канада (4100).

Выигравшая домашний ЧМ Чехия поднялась на четыре строчки и теперь занимает четвертое место (3945). Финалист чемпионата мира Швейцария поднялась на две ступени и теперь располагается на пятом месте (3945).

В топ-10 также входят США (3945), Швеция (3910), Германия (3865), Словакия (3750), Латвия (3660).

ИИХФ хоккей ЧМ по хоккею
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