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Четырнадцатикратный победитель Roland Garros Надаль впервые выбыл в первом круге

Четырнадцатикратный победитель Roland Garros Надаль впервые выбыл в первом круге
Фото: Clive Mason/Getty Images

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Испанский теннисист Рафаэль Надаль проиграл немцу Александру Звереву в первом круге турнира Большого шлема Roland Garros.

Результат – 6:4, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Зверева.

В настоящий момент Зверев является четвертой ракеткой мира, Надаль - 275-й.

Для экс-лидера мирового рейтинга Надаля последние сезоны получились скомканными из-за травм. 37-летний испанец проиграл в первом круге Roland Garros впервые в карьере. Сам он становился победителем соревнования рекордные 14 раз.

Roland Garros входит в серию турниров Большого шлема, его матчи проходят на грунтовом покрытии. В связи с многочисленными триумфами на Roland Garros Надаля прозвали "Королем грунта".

теннис Рафаэль Надаль Roland Garros
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