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ПСЖ заплатит "Краснодару" за вратаря Сафонова минимум 18 млн евро

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Сумма трансфера вратаря Матвея Сафонова из "Краснодара" во французский "Пари Сен-Жермен" как минимум 18 млн евро, сообщает "Чемпионат".

Помимо этого, еще 1 млн в качестве бонусов парижский клуб заплатит, если футболист сыграет за ПСЖ 20 матчей, еще такую же сумму – за 30 матчей.

Как сообщалось, 25-летий Сафонов, являющийся воспитанником "Краснодара", уже прилетел во Францию для прохождения медобследования.

Пари Сен-Жермен Краснодар ПСЖ Матвей Сафонов футбол
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