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У вратаря Сафонова перед переходом в ПСЖ возникли проблемы с визой

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU -Переход вратаря "Краснодара" и сборной России по футболу Матвея Сафонова во французский "Пари Сен-Жермен" откладывается из-за проблем с документами.

Как сообщает "РБ Спорт", футболисту пока не выдают разрешение на работу во Франции.

Других вопросов, препятствующих переходу, нет: Сафонов договорился с ПСЖ по всем условиям контракта, медосмотр прошел успешно.

Ранее анонсировалось, что 25-летний Сафонов, являющийся воспитанником академии "Краснодара", подпишет с ПСЖ пятилетний контракт.

ПСЖ Пари Сен-Жермен футбол Франция Матвей Сафонов Краснодар
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