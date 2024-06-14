У вратаря Сафонова перед переходом в ПСЖ возникли проблемы с визой

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU -Переход вратаря "Краснодара" и сборной России по футболу Матвея Сафонова во французский "Пари Сен-Жермен" откладывается из-за проблем с документами.

Как сообщает "РБ Спорт", футболисту пока не выдают разрешение на работу во Франции.

Других вопросов, препятствующих переходу, нет: Сафонов договорился с ПСЖ по всем условиям контракта, медосмотр прошел успешно.

Ранее анонсировалось, что 25-летний Сафонов, являющийся воспитанником академии "Краснодара", подпишет с ПСЖ пятилетний контракт.