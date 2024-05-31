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"Краснодар" стал самым прибыльным клубом РПЛ в 2023 году

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" оказался самым прибыльным в Российской премьер-лиге в 2023 году. Об этом говорится в финансовом отчете, опубликованном на сайте Российского футбольного союза.

Прибыль "Краснодара" до налогообложения составила свыше 11,96 млрд рублей.

В тройку самых прибыльных попали также петербургский "Зенит" (2 млрд) и ФК "Сочи" (1,27 млрд).

Самым убыточным клубом оказался ЦСКА (убыток – 1,5 млрд).

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