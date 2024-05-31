Поиск

Почти 100 стран подтвердили участие в Играх БРИКС в Казани

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Более 4 тыс. иностранных участников из 97 стран ожидаются на играх БРИКС в Казани сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам заседания организационного комитета по подготовке и проведению игр стран БРИКС.

"В 2024 году Российская Федерация председательствует в объединении БРИКС, и в текущих условиях данная площадка имеет для нашей страны приоритетное значение. Игры БРИКС, проводимые по поручению президента Владимира Путина - важная составляющая плана председательства нашей страны в объединении, участие в них подтвердили уже 97 стран", - сказал Чернышенко, слова которого привели в его аппарате в пятницу.

Замминистра спорта РФ Алексей Морозов в свою очередь отметил, что на соревнованиях ожидается около 5 тыс. участников, более 4 тыс. из которых из других стран.

"По поручению Оргкомитета Минспорт России сформировал итоговую спортивную программу с учетом полученных заявок. В нее вошли 27 видов спорта", - сказал Морозов.

Игры БРИКС пройдут в столице Татарстана с 12 по 23 июня.

Дмитрий Чернышенко БРИКС Алексей Морозов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Во Франции арестовали подозреваемого в подготовке теракта на Олимпиаде

Во Франции арестовали подозреваемого в подготовке теракта на Олимпиаде

Андрей Рублев проиграл в третьем круге Roland Garros

Андрей Рублев проиграл в третьем круге Roland Garros

Первая ракетка России проиграла во втором круге Roland Garros

Медведев вышел в третий круг Roland Garros

Медведев вышел в третий круг Roland Garros

Гончаренко покинул пост главного тренера "Урала"

"Олимпиакос" выиграл Лигу конференций УЕФА

"Олимпиакос" выиграл Лигу конференций УЕФА

Венсан Компани стал новым главным тренером "Баварии"

Рублев вышел в третий круг Roland Garros

Флик стал новым главным тренером "Барселоны"

Дзюба покинул "Локомотив"

Дзюба покинул "Локомотив"
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });