Почти 100 стран подтвердили участие в Играх БРИКС в Казани

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Более 4 тыс. иностранных участников из 97 стран ожидаются на играх БРИКС в Казани сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам заседания организационного комитета по подготовке и проведению игр стран БРИКС.

"В 2024 году Российская Федерация председательствует в объединении БРИКС, и в текущих условиях данная площадка имеет для нашей страны приоритетное значение. Игры БРИКС, проводимые по поручению президента Владимира Путина - важная составляющая плана председательства нашей страны в объединении, участие в них подтвердили уже 97 стран", - сказал Чернышенко, слова которого привели в его аппарате в пятницу.

Замминистра спорта РФ Алексей Морозов в свою очередь отметил, что на соревнованиях ожидается около 5 тыс. участников, более 4 тыс. из которых из других стран.

"По поручению Оргкомитета Минспорт России сформировал итоговую спортивную программу с учетом полученных заявок. В нее вошли 27 видов спорта", - сказал Морозов.

Игры БРИКС пройдут в столице Татарстана с 12 по 23 июня.