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Менеджер Тарасов указал на отсутствие интриги в поединке Бивола с Зинадом

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Менеджер ММА Виталий Тарасов не сомневается, что российский боксер-полутяжеловес Дмитрий Бивол победит ливийца Малика Зинада в поединке 1 июня в Саудовской Аравии.

"Это тот самый случай, когда понимаешь, что сюрпризов не будет. Интрига одна – сможет ли Дмитрий удосрочить соперника", - сказал Тарасов "Интерфаксу".

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"Некоторые фанаты периодически упрекают Бивола в не самой зрелищной манере ведения боя. Мне кажется, сейчас Дмитрий напомнит всем, как он умеет складывать соперников в ринге. Да, Малик – непобежденный боксер, но на более-менее неплохой уровень оппозиции он вышел только год назад, и у него уже начали возникать проблемы. Сейчас он делает слишком резкий скачок, который, как я вижу, обернется для него первым поражением в карьере. И, скорее всего, поражением досрочным", - отметил эксперт.

Противостояние Бивол - Зинад состоится 1 июня в Саудовской Аравии. Изначально на эту дату был запланирован бой Бивола против своего соотечественника Артура Бетербиева, но тот получил травму и поединок перенесли.

"Когда узнал, что Артур Бетербиев вынужденно снялся с поединка, очень расстроился. Я думаю, их бой с Биволом был схож по уровню ожидания с поединком Фьюри и Усика. И интересно, что в поединке такого масштаба задействованы российские боксеры. К сожалению, не срослось, и на замену Артуру нашли Зинада", - посетовал Тарасов.

33-летний Бивол на профессиональном ринге выиграл все 22 боя (11 – досрочно). 30-летний Зинад также одержал победы во всех 22 боях (16 – нокаутом).

Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Виталий Тарасов
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