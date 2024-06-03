Энцо Мареска возглавил "Челси"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Итальянский специалист Энцо Мареска стал новым главным тренером "Челси", сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Контракт с ним рассчитан на пять лет, условия соглашения предусматривают опцию его продления еще на один год. К своим обязанностям 40-летний Мареска приступит 1 июля 2024 года.

В должности главного тренера Мареска сменит аргентинца Маурисио Почеттино.

Мареска работал в тренерских штабах итальянских "Асколи" и "Парме", испанской "Севилье", английских "Вест Хэме" и "Манчестер Сити". В сезоне-2023/24 работал главным тренером "Лестера" и вернул его из Чемпионшипа в Премьер-лигу, главный дивизион английского футбола.