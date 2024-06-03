Мирра Андреева вышла в четвертьфинал Roland Garros

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Россиянка Мирра Андреева победила выступающую под флагом Франции Варвару Грачеву в четвертом круге теннисного турнира Большого шлема Roland Garros.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу Андреевой.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации Андреева занимает 38-е место; ранее выступавшая за Россию Грачева – 88-е.

В четвертьфинале Андреева сыграет со второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

Андреева осталась единственным представителем России в мужском и женском одиночных разрядах.