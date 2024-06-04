Поиск

Газзаев высказался "категорически против" назначения Николича в ЦСКА

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер ФК ЦСКА Валерий Газзаев осуждает решение руководство клуба назначить на пост главного тренера команды серба Марко Николича.

По словам Газзаева, к назначению Николича он относится "крайне отрицательно".

"Я категорически против. Какое отношение он имеет к ЦСКА? Никакого. Почему его выбрали? Я против того, чтобы в клубе работал Николич", - приводит слова Газзаева "Матч ТВ".

"В нынешней ситуации надо было дать работать Игнашевичу. Это молодой и перспективный тренер. К тому же, он знает историю и традиции ЦСКА", - добавил Газзаев.

О назначении 44-летнего Николича было объявлено во вторник.

В прошлом сезоне Николич возглавлял "Шабаб Аль-Ахли" (ОАЭ). Под его руководством клуб выиграл Суперкубок ОАЭ. Ранее он работал в московском "Локомотиве", с которым выиграл Кубок России в сезоне-2020/21.

Накануне ЦСКА отправил в отставку Владимира Федотова.

Валерий Газзаев ФК ЦСКА ЦСКА Владимир Федотов Марко Николич футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦСКА объявил о назначении Марко Николича главным тренером

ЦСКА объявил о назначении Марко Николича главным тренером

Радулов покинул "Ак Барс"

Мбаппе перешел в "Реал"

Мбаппе перешел в "Реал"

Владимир Федотов покинул пост главного тренера ФК ЦСКА

Владимир Федотов покинул пост главного тренера ФК ЦСКА

Даниил Медведев выбыл из Roland Garros

Даниил Медведев выбыл из Roland Garros

Энцо Мареска возглавил "Челси"

Футболист "Реала" Винисиус Жуниор стал лучшим игроком Лиги чемпионов

Черчесов возглавил сборную Казахстана по футболу

Черчесов возглавил сборную Казахстана по футболу

"Эдмонтон" стал вторым финалистом Кубка Стэнли НХЛ

"Эдмонтон" стал вторым финалистом Кубка Стэнли НХЛ

"Зенит" победил "Балтику" и в пятый раз стал обладателем Кубка России

"Зенит" победил "Балтику" и в пятый раз стал обладателем Кубка России
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });