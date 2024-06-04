Газзаев высказался "категорически против" назначения Николича в ЦСКА

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер ФК ЦСКА Валерий Газзаев осуждает решение руководство клуба назначить на пост главного тренера команды серба Марко Николича.

По словам Газзаева, к назначению Николича он относится "крайне отрицательно".

"Я категорически против. Какое отношение он имеет к ЦСКА? Никакого. Почему его выбрали? Я против того, чтобы в клубе работал Николич", - приводит слова Газзаева "Матч ТВ".

"В нынешней ситуации надо было дать работать Игнашевичу. Это молодой и перспективный тренер. К тому же, он знает историю и традиции ЦСКА", - добавил Газзаев.

О назначении 44-летнего Николича было объявлено во вторник.

В прошлом сезоне Николич возглавлял "Шабаб Аль-Ахли" (ОАЭ). Под его руководством клуб выиграл Суперкубок ОАЭ. Ранее он работал в московском "Локомотиве", с которым выиграл Кубок России в сезоне-2020/21.

Накануне ЦСКА отправил в отставку Владимира Федотова.