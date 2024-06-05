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Антонио Конте возглавил "Наполи"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - "Наполи" объявил о подписании контракта с новым главным тренером команды Антонио Конте.

На сайте итальянского футбольного клуба уточняется, что соглашение будет действовать до 30 июня 2027 года.

Предыдущим клубом 54-летнего итальянца был английским "Тоттенхэм", где он проработал с 2021 по 2023 год.

Значительная часть игровой и тренерской карьеры связана с итальянским "Ювентусом", в котором Конте выиграл множество титулов. В частности, будучи тренером, Конте трижды привел "Ювентус" к выигрышу чемпионата Италии. Также под его руководством итальянскую Серию А выиграл "Интер", Английскую премьер-лигу – "Челси".

В прошедшем сезоне "Наполи" сложил статус действующего чемпиона Италии, финишировав на десятом месте в Серии А.

Наполи футбол Антонио Конте
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