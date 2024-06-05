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Захарян не сыграет за сборную России против Белоруссии

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Полузащитник испанского "Реал Сосьедада" Арсен Захарян не вылетел в составе сборной России в Минск на товарищеский матч с Белоруссией, сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Игру он пропустил из-за простуды.

Матч Белоруссия – Россия пройдет 7 июня.

21-летний Захарян перешел в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" летом 2024 года. На его счету два гола за испанскую команду – по одному в чемпионате Испании и в товарищеском матче.

Белоруссия футбол Реал Сосьедад Арсен Захарян
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