Нападающий Джейми Варди продлил контракт с "Лестером"

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - "Лестер" подписал новое соглашение с форвардом Джейми Варди, сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Контракт с 37-летним футболистом будет действовать до конца сезона-2024/25.

Варди выступает в "Лестере" с 2012 года, тогда команда выступала еще в Чемпионшипе, втором по статусу дивизионе в английском футболе. Через два года "Лестер" вернулся в Английскую премьер-лигу и стал чемпионом страны-2015/16. По итогам сезона-2022/23 команда вылетела из АПЛ, но через год вернула себе место в элите.

На счету Варди в составе "Лестера" 190 голов в 464 матчах.