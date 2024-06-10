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Янник Синнер впервые стал первой ракеткой мира

Янник Синнер впервые стал первой ракеткой мира
Янник Синнер
Фото: AP/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Итальянец Янник Синнер впервые в карьере возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов. Обновленная версия рейтинга опубликована в понедельник на сайте организации.

СпортДжокович снялся с Roland GarrosДжокович снялся с Roland GarrosЧитать подробнее

На второе место с третьего поднялся испанец Карлос Алькарас, в воскресенье выигравший турнир Большого шлема Roland Garros.

Возглавлявший рейтинг серб Новак Джокович опустился на третье место. Места с четвертого по восьмое сохранили за собой Александр Зверев (Германия), Даниил Медведев, Андрей Рублев (оба – Россия), Каспер Рууд (Норвегия), Хуберт Хуркач (Польша).

На девятое место с 11-го поднялся австралиец Алекс Де Минор, замыкает топ-10 по-прежнему Григор Димитров (Болгария), выбыл из первой десятки Стефанос Циципас (Греция).

Рокировка на вершине рейтинга связана с травмой действовавшего победителя Roland Garros серба Новака Джоковича, который на этот раз снялся с розыгрыша Открытого чемпионата Франции (из-за травмы перед четвертьфиналом) и не смог защитить свои рейтинговые очки.

теннис Roland Garros Карлос Алькарас Новак Джокович
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