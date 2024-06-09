Карлос Алькарас выиграл Roland Garros-2024

Карлос Алькарас Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Испанский теннисист Карлос Алькарас победил немца Александра Зверева в финальном матче турнира Большого шлема Roland Garros в Париже.

Матч растянулся на пять партий и завершился со счетом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2 в пользу Алькараса.

Соперники – соседи в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов: Алькарас занимает тратьте место, Зверев – четвертое.

Алькарасу 21 год, ранее он уже выиграл два турнира Большого шлема: Открытый чемпионат США (2022 год) и Уимблдонский турнир (2023).

Из россиян дольше всех в мужской одиночной сетке продержался пятая ракетка мира Даниил Медведев, дошедший до четвертого круга.