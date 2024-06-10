Мирра Андреева поднялась на 15 мест в рейтинге WTA

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Россиянка Мирра Андреева впервые в карьере попала в топ-25 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Она поднялась на 15 мест и теперь занимает 23-е место. Обновленная версия рейтинга опубликована в понедельник на сайте WTA.

На завершившемся 9 июня в Париже Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) 17-летняя карьера дошла до полуфинала, что стало лучшим ее показателем на турнирах Большого шлема.

На первом месте рейтинга находится победительница Roland Garros Ига Швентек из Польши. Далее идут американка Коко Гауфф, белоруска Арина Соболенко (обменялись местами), представительница Казахстана Елена Рыбакина, американка Джессика Пегула, Маркета Вондроушова из Чехии, итальянка Джасмин Паолини (поднялась на восемь ступеней), китаянка Чжэн Циньвэнь, гречанка Мария Саккари (опустилась на две строчки), Онс Жабер из Туниса (опустилась на одну ступень,

Первая ракетка России Дарья Касаткина опустилась с 13-го на 14-е место.