Менеджер Тарасов предположил, что гонорар Ковалева за бой с Папиным составит свыше 20 млн рублей

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Глава агентства Principium, известный менеджер Виталий Тарасов считает, что экс-чемпион WBO, IBF, WBA в полутяжелом весе 41-летний Сергей Ковалев (35-5-1, КО 29) при проведении поединка в России мог бы заработать порядка 20 миллионов рублей.

"Сергей сейчас переживает закат карьеры, несколько неудачных выступлений повлияли на его гонорары за рубежом, но для российских промоушенов имя Сергей Ковалев - это громкая вывеска и потенциальный бой года", - сказал Тарасов "Интерфаксу".

"Организовать его выступление теоретически мог бы "Бойцовский Клуб РЕН ТВ". Тут Сергею могли бы привезти удобного иностранца с именем, который хорошо бы подошел под бой-возвращение Крашера. Например, это мог бы быть реванш с Айзеком Чилембой, но в новом весе. Или бой с Оланреваджу Дуродолой, где каждый постарался бы закрыть свои поражения", - отметил менеджер.

"Могу предположить, что гонорар за такой поединок был бы в районе пяти миллионов. Безусловно, в России есть более конкурентные имена: Алексей Папин или Сослан Асбаров, но нужны ли Сергею такие вызовы в 41 год? Потенциально бой Ковалев vs Папин можно представить на площадке RCC, и в таком случае, я думаю, что его гонорар начинался бы от 20 миллионов рублей. Тем более, ранее Алексей говорил, что мог бы провести такой поединок. Не думаю, что со стороны Сергея есть какие-то основания отказаться, если будут правильные условия", - сказал Тарасов.