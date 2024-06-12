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Матч за Суперкубок России по футболу пройдет в Волгограде

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Волгоград примет матч за Суперкубок России в 2024 году, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза в среду.

Игра состоится 13 июля на "Волгоград Арене".

В матче за этот трофей традиционно играют действующие чемпион и обладатель Кубка России. По итогам сезона-2023/24 чемпионат и Кубок России выиграл "Зенит", в матче за Суперкубок он сыграет с серебряным призером РПЛ "Краснодаром".

"Зенит" - действующий обладатель Суперкубка России.

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