Матч за Суперкубок России по футболу пройдет в Волгограде

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Волгоград примет матч за Суперкубок России в 2024 году, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза в среду.

Игра состоится 13 июля на "Волгоград Арене".

В матче за этот трофей традиционно играют действующие чемпион и обладатель Кубка России. По итогам сезона-2023/24 чемпионат и Кубок России выиграл "Зенит", в матче за Суперкубок он сыграет с серебряным призером РПЛ "Краснодаром".

"Зенит" - действующий обладатель Суперкубка России.