Атлеты более чем из 40 стран уже прибыли на Игры БРИКС в Казани

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Участники спортивных Игр БРИКС продолжают приезжать в Казань, сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в среду.

"Уже прибыли в столицу Татарстана атлеты из более чем 40 стран, заявились 97, ожидаем более 90 стран", - сказал Дегтярев журналистам перед церемонией открытия Игр.

Министр также сообщил, что на соревнованиях представлены сильнейшие атлеты.

"Будут олимпийские чемпионы выступать и чемпионы мира. И резерв, в том числе будем обкатывать", - добавил Дегтярев.

Игры стран БРИКС будут проходить по 23 июня на спортобъектах Казани.

Соревнования пройдут по 27 видам спорта, и в них примут участие более 3,1 тыс. спортсменов из порядка 90 стран со всего мира. Они разыграют 387 комплектов наград.

Самая большая делегация - из России, ожидается около 900 представителей по всем видам спорта. На играх также выступят команды из остальных государств-участников сообщества БРИКС - Китая, Индии, Бразилии, Египта, Ирана, ОАЭ, ЮАР и Эфиопии. Многочисленные делегации приедут из стран СНГ, значительный интерес к играм проявили страны Южной и Центральной Америки. Также в Казани выступят спортсмены из более чем 20 стран Азии, Африки и Европы.

Участниками Игр БРИКС станут именитые российские спортсмены олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике Никита Нагорный, Давид Белявский и Артур Далалоян, обладательница золотой медали Олимпиады, гимнастка Ангелина Мельникова. В фехтовании выступят победители Олимпийских игр в Токио Софья Великая, Яна Егорян и Марта Мартьянова. В прыжках в воду заявлен Евгений Кузнецов (двукратный серебряный призер Олимпийских игр), в синхронном плавании - многократная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко, в легкой атлетике - чемпион мира Сергей Шубенков.

Также в Казани выступят чемпионы мира по плаванию и участники Олимпийских игр в составе сборной Бразилии, первый номер мирового рейтинга в каратэ Йорхелис Салазар из Венесуэлы, победители и призеры чемпионатов мира, Кубка мира и Европы в гребном спорте, брейкинге, боксе, спортивной борьбе и других видах спорта.

Талисманом игр был назван леопард Бриксик, который символизирует ловкость, силу, скорость и твердость характера, то есть качества настоящих чемпионов.

Послами Игр БРИКС стали олимпийские чемпионы Алина Загитова, Софья Великая, Илья Захаров, Александр Поветкин, а также легендарный футболист казанского "Рубина" Гекдениз Карадениз. В организации и проведении соревнований будут задействованы 2000 волонтеров.

Основным место проживания участников станет Деревня Универсиады.

23 июня, в день окончания игр, участники и гости соревнований будут приглашены на празднование народного праздника "Сабантуй".