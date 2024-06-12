Месси заявил, что "Интер Майами" станет последним клубом в его карьере

Нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси Фото: AP/TASS

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Аргентинский нападающий Лионель Месси заявил в интервью ESPN Argentina, что "Интер Майами" станет последним футбольным клубом в его карьере.

"Я занимался этим всю свою жизнь. Мне нравятся тренировки, матчи, но всегда есть страх, что это закончится. Думаю, "Интер Майами" будет моим последним клубом", — сказал Месси.

Контракт Месси с клубом MLS рассчитан до декабря 2025 года. В этом сезоне аргентинец забил 14 голов и сделал 11 передач в 15 матчах.