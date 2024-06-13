Синхронистка Колесниченко принесла России первое золото Игр БРИКС

Светлана Колесниченко выступает в технической программе сольных соревнований по синхронному плаванию на Играх БРИКС Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко завоевала золотую медаль в сольных выступлениях на стартовавших в Казани Играх стран БРИКС.

Ее выступление судьи оценили в 313,6900 балла.

Второе место заняла Василина Ханджоненко из Белоруссии (296,4750), бронзовым призером стала Диана Окнес из Узбекистана (229,9334).

Медаль Колесниченко стала первой у сборной России на Играх БРИКС.

Соревнования будут проходить до 23 июня, участие в них принимают представители 97 стран.