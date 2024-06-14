Гол россиянина Тарасенко приблизил "Флориду" к триумфу в Кубке Стэнли НХЛ

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - "Флорида" обыграла "Эдмонтон" в третьем матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.

Встреча в Эдмонтоне завершилась со счетом 4:3 (1:0, 3:1, 0:2) в пользу "Флориды". Один из голов в составе победителей провел российский нападающий Владимир Тарасенко.

"Флорида" приблизилась к выигрышу Кубка Стэнли, для титула ей осталось обыграть соперника один раз. Счет в серии до четырех побед сейчас 3-0 в ее пользу. Следующий матч пройдет в ночь на 16 июня на льду "Эдмонтона".

"Эдмонтон" - пятикратный обладатель Кубка Стэнли, но в последний к настоящему моменту раз трофей покорялся ему в 1990 году. Последний финал с участием этой команды датирован 2006 году, когда "Эдмонтон" со счетом 3-4 проиграл решающую серию "Каролине".

"Флорида" ни разу не выигрывала Кубок Стэнли, но дважды играла в финалах: в 1996 году она проиграла серию "Колорадо" (0-4), в 2023 году "Вегасу" (1-4).

Чаще всех Кубок Стэнли выигрывал "Монреаль" - 24 раза.