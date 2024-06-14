Состав участников баскетбольной Единой лиги ВТБ сократился на два клуба

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Совет Единой лиги ВТБ утвердил состав участников чемпионата-2024/25.

Как сообщает пресс-служба баскетбольного турнира, в нем выступят 12 команд: "Автодор", "Астана" (Казахстан), "Енисей", "Зенит", "Локомотив-Кубань", МБА-МАИ, "Пари Нижний Новгород", "ПАРМА", "Самара", УНИКС, "Уралмаш", ЦСКА.

""Руна" и "МИНСК" не смогут продолжить участие в Единой Лиге ВТБ. При этом "МИНСК" сыграет в чемпионате Единой молодежной Лиги", - говорится в сообщении.

В регулярном чемпионате команды сыграют друг с другом по четыре раза, шесть лучших выйдут в плей-офф. За оставшиеся две путевки в плей-офф борьбу поведут еще четыре команды.