Немец Петкович покинул пост главного тренера сборной России по гандболу

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Немецкий специалист югославского происхождения Велимир Петкович покинул пост главного тренера мужской сборной России по гандболу. Об этом сообщается на сайте Федерации гандбола России.

"Перед нами была цель – отобраться на Олимпиаду в Париже. К сожалению, мы подверглись незаслуженному наказанию и лишились шанса помериться силами с другими командами на площадке. Несмотря на трудные времена, у нас никогда не было проблем и разногласий внутри коллектива, в сборной всегда царила отличная атмосфера", - сказал Петкович, поблагодарив руководство федерации за совместную работу.

На высшем совете организации утвердили кандидатуру нового главного тренера. Им стал гендиректор федерации, олимпийский чемпион Лев Воронин. Он будет совмещать обе должности.

В составе сборной России Воронин выигрывал Олимпиаду-2020 в Сиднее, становился чемпионом мира (1997) и Европы (1996), обладателем Суперкубков (1995, 1999), серебряным призером чемпионатов мира (1999) и Европы (2000).