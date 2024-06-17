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Серхио Рамос покинул "Севилью"

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Чемпион мира по футболу Серхио Рамос завершил выступления в "Севилье", сообщает пресс-служба испанского клуба.

У 38-летнего защитника истек срок действия контракта с "Севильей".


Рамос – воспитанник "Севильи", в ее составе играл с 2002 по 2005 год, но основная часть карьеры связана с "Реалом", в котором он провел последующие 16 лет и выиграл 22 титула – как национальные, так и международные.

Также он играл в "Пари Сен-Жермен", стал двукратным чемпионом Франции, один раз выиграл Суперкубок страны. После этого, в 2023 году перешел в "Севилью".

В составе сборной Испании выиграл чемпионат мира и (дважды) чемпионат Европы.

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