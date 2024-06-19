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Футболист "Динамо" Паршивлюк завершил карьеру игрока и стал тренером

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Защитник "Динамо" Сергей Паршивлюк завершил игровую карьеру, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

35-летний спортсмен при этом остается работать в "Динамо", где войдет в тренерский штаб и будет помогать чешскому наставнику Марцелу Личке.

Паршивлюк играл в "Динамо" на протяжении пяти лет, на его счету 110 матчей за команду. Он – дважды бронзовый призер чемпионата России в составе "Динамо".

Футболист является воспитанником московского "Спартака", в составе которого стал трехкратным серебряным призером чемпионата страны.

футбол Сергей Паршивлюк Динамо
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