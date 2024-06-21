Поиск

Войцеховский назвал хорошим опытом для Гаджимагомедова бой с Чжаном Чжаосинем

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Российский боксер-полутяжеловес Василий Войцеховский считает, что двукратному чемпиону миру Муслиму Гаджимагомедову стоит опасаться мощи от китайца Чжана Чжаосиня в их поединке за титул чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте.

"Насколько я знаю, после победы над Евгением Романовым с китайским боксером подписали контракт в России, и он сейчас желанный боксер, вишенка на торте. Думаю, Гаджимагомедов может победить, но ему нужно опасаться в ринге этой мощи, напалма Чжаосиня, потому что у Муслима в профессиональном боксе еще не было боксеров такого типа, которые бьют и идут вперед, даже когда пропускают. Для Гаджимагомедова это хорошая оппозиция, хороший опыт и желаем нашему соотечественнику победы!" - сказал Войцеховский "Интерфаксу".

Поединок пройдет 12 июля в Серпухове и возглавит турнира "Ночь чемпионов IBA".

Чжан Чжаосинь бокс Василий Войцеховский Муслим Гаджимагомедов Евгений Романов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россияне заработали 177 золотых медалей со старта Игр БРИКС

Евро-2024

Сборная Испании победила Италию и вышла в плей-офф Евро

Сборная Испании победила Италию и вышла в плей-офф Евро
Евро-2024

Сборные Дании и Англии сыграли вничью на Евро-2024

Евро-2024

Сборная Сербии сыграла вничью со Словенией, отыгравшись на 90+6 минуте

Полузащитник Максим Глушенков перешел в "Зенит"

Полузащитник Максим Глушенков перешел в "Зенит"

Россия улучшила позиции в рейтинге ФИФА

Россия улучшила позиции в рейтинге ФИФА
Евро-2024

Сборные Шотландии и Швейцарии сыграли вничью на чемпионате Европы

Сборные Шотландии и Швейцарии сыграли вничью на чемпионате Европы

Россияне за неделю заработали 312 медалей Игр БРИКС

Евро-2024

Сборная Германии победила Венгрию и обеспечила выход в плей-офф

Медведев выбыл из теннисного турнира в Германии

Медведев выбыл из теннисного турнира в Германии
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });