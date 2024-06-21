Войцеховский назвал хорошим опытом для Гаджимагомедова бой с Чжаном Чжаосинем

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Российский боксер-полутяжеловес Василий Войцеховский считает, что двукратному чемпиону миру Муслиму Гаджимагомедову стоит опасаться мощи от китайца Чжана Чжаосиня в их поединке за титул чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте.

"Насколько я знаю, после победы над Евгением Романовым с китайским боксером подписали контракт в России, и он сейчас желанный боксер, вишенка на торте. Думаю, Гаджимагомедов может победить, но ему нужно опасаться в ринге этой мощи, напалма Чжаосиня, потому что у Муслима в профессиональном боксе еще не было боксеров такого типа, которые бьют и идут вперед, даже когда пропускают. Для Гаджимагомедова это хорошая оппозиция, хороший опыт и желаем нашему соотечественнику победы!" - сказал Войцеховский "Интерфаксу".

Поединок пройдет 12 июля в Серпухове и возглавит турнира "Ночь чемпионов IBA".