Россия разработает программу спортивного сотрудничества стран БРИКС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Россия разработает рамочную программу спортивного сотрудничества, которая будет содержать правила проведения Игр БРИКС в председательствующей стране, сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев на встрече министров спорта стран БРИКС в Казани в субботу.

"Важной инициативой мы считаем разработку рамочной программы спортивного сотрудничества стран БРИКС. (…) Россия взяла на себя инициативу разработки проекта указанной рамочной программы", - сказал Дегтярев.

Он отметил, что этот документ призван стать фундаментальной основой для развития сотрудничества стран БРИКС в области спорта, закрепить неотъемлемые ценности, а также определить условия проведения Игр БРИКС.

Министр также заявил, что Россия готова развивать контакты в области спорта, содействовать формированию единых подходов с партнерами по БРИКС в формате борьбы с допингом и по всем иным направлениям.

"Мы должны вместе противостоять попыткам использовать спорт в качестве инструмента давления и дискриминации по национальному или политическому признаку", - призвал Дегтярев коллег.

Встреча министров спорта стран БРИКС прошла в Казани в рамках Игр БРИКС.