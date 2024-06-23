Ферстаппен выиграл Гран-при Испании "Формулы-1"

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull стал победителем Гран-при Испании - это десятый этап чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Вторым финишировал Ландо Норрис из McLaren, третьим - Льюис Хэмилтон из Mercedes (это его лучший результат в сезоне).

Ферстаппен лидирует в личном зачете (219 очков), он выиграл семь гонок. По одной гонке выиграли Норрис (150 очков в личном зачете), Шарль Леклер (148 очков) и Карлос Сайнс (116 очков) из Ferrari.