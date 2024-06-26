Боец Абаев уверен в победах Батыргазиева и Гаджимагомедова в титульных поединках WBA

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Победитель первенств России и Европы по боксу, боец Hardcore Fighting Алан Абаев считает, что российские боксеры Альберт Батыргазиев и Муслим Гаджимагомедов не испытают проблем в поединках на турнире "Ночь чемпионов IBA" 12 июля в Серпухове.

"Буду поддерживать наших соотечественников в боях 12 июля, планирую доехать до Серпухова, чтобы вживую насладиться этим зрелищем. За долгое время это первые настолько крупные международные поединки в России, тем более на кону стоят пояса по линии WBA. Скажу честно, вижу фаворитами наших боксеров — Батыргазиева и Гаджимагомедова. Если все пройдет по плану тренерского штаба, то у них обоих не будет проблем, чтобы одержать победы", - сказал Абаев "Интерфаксу".

Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте между двукратным чемпионом мира и финалистом Олимпийских игр-2020 россиянином Муслимом Гаджимагомедовым и китайцем Чжаном Чжаосинем возглавит турнир.

В со-главном событии олимпийский чемпион-2020 Альберт Батыргазиев оспорит временный титул WBA во втором полулёгком весе с ирландцем Джоно Кэрроллом.